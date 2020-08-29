«Я места себе найти не мог!»: заболевший Билан объявил, что у него нет коронавируса

На днях Дима Билан напугал своих поклонников новостью о том, что он попал в больницу. 38-летний артист признался, что неделю давал концерты с температурой, и в итоге врачи диагностировали у него воспаление легких. Многие фанаты звезды тут же предположили, что он стал очередной жертвой коронавируса. Но днем 29 августа певец опубликовал пост, в котором заверил, что у него точно не CoViD-19. Якобы медики взяли у мужчины множество различных анализов, и заражение новой инфекцией не подтвердилось.

«Долго и кропотливо исследовали каждую клеточку, — рассказал Билан. — До того, как положили в стационар, были подозрения, да. Я места себе найти не мог!»

Певец подтвердил, что у его состояния были черты, схожие с теми, что описывают переболевшие коронавирусом, но обоняния он не терял. Звезда надеется на скорейшее возвращение к зрителям, как только его здоровье придет в норму.

В комментариях у Димы спросили, когда ждать нового альбома. Артист ответил, что сейчас занимается обложкой, а перед выходом пластинки порадует поклонников синглом Dreams.