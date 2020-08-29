«Бусики, джинсики, кроссы»: в Сети обсуждают новые фото «американской» дочери Урганта и ее бойфренда

Падчерица Ивана Урганта, 20-летняя Эрика Куталия, получает образование в Нью-Йорке. Девушка обучается в школе дизайна Parsons на факультете современного искусства. Но прославилась она не любовью к творчеству, а благодаря активной жизненной позиции – о девушке и ее бойфренде, афроамериканце Мусе, заговорили после того, как провокационные снимки с акций протеста против расизма и угнетения облетели весь Рунет. К слову, и сама Эрика столкнулась с хейтом за то, что встречается с Мусой.

В микроблоге дочери Урганта появились новые фото девушки с бойфрендом. Они выбрали один стиль в одежде – джинсы и кеды, и запечатлелись на улице. Поклонники поспешили оценить фотосессию пары.

«Крутые», «Кароче, на выходных оденусь по их стайлу, бусики, джинсики, кроссы», «Жасмин и Аладдин», «Блин, парню конечно очень идут бабушкины бусы!», «Самая красивая пара!», «Крутые фотки. Вы такие классные», — отметили в комментариях.

К слову, Ургант поддерживает теплые отношения с Эрикой, принимая ее как свою дочь. Он несколько раз навещал ее в Штатах, откуда делился семейными снимками. Кстати, не так давно он проговорился, что ждет приезда Эрики в Москву – она должна была прилететь в августе, но из-за пандемии встреча откладывается.