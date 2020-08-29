«А животика не видно!»: беременная Подольская в розовом платье запечатлелась на отдыхе с родными

В начале августа в Сети зашептались по поводу «интересного положения» 38-летней жены Владимира Преснякова, певицы Натальи Подольской. Участница «Фабрики звезд-5» уже подарила супругу наследника, но всегда признавалась, что не прочь стать матерью еще раз.

И случилось долгожданное. Сама Подольская поспешила ответить на слухи. Звезда официально подтвердила беременность и даже похвасталась животиком – срок у певицы уже довольно внушительный. Но это не остановило ее отправиться на море. Вместе с сыном, сестрой и ее детьми знаменитость провела две недели в Турции. Отпуск уже закончился, но мыслями Подольская осталась еще там. И продолжает делиться снимками с моря у себя в Instagram.

«Еще осталась красивая фотография не изданная», — подписала снимок артистка.

На фото Подольская с сестрой-двойняшкой Юлианой «спрятались» за детьми. И подписчики поспешили прокомментировать: «Яркие, летние ягодки», «Красавица Наташа! А животика не видно!», «И мамы красивые, и детки прекрасные!».

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К слову, кого именно ожидает звезда, она не сообщает. Но в одном из интервью признавалась, что хотела бы стать мамой девочки.