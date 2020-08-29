«Уведи меня в тайное место!»: Юлия Ковальчук потребовала у мужа свидание

Певица хочет чувствовать себя не только мамой, но и женщиной.

Последнюю неделю августа певица Юлия Ковальчук отметила фотосессией в белом летнем платье и с букетом ромашек в руках. Целую неделю 37-летняя артистка выкладывала в Instagram романтичные снимки с подписями про любовь, а 29 числа не выдержала и написала прямо, чего она хочет.

«Захотелось на свидание, — написала бывшая солистка «Блестящих». — Чтобы красивое платье, прическу и бокал вкусного вина. Муж, приезжай скорее и уведи меня в тайное место!»

Напомним, что звезда замужем за певцом и продюсером Алексеем Чумаковым, у пары подрастает двухлетняя дочь Амелия.

В своем посте Юлия призналась, что быть мамочкой — невероятное счастье для нее. Но при этом она хочет оставаться женщиной — чтобы быть счастливой в полной мере.