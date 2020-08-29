Спасая жену: Петр Чернышев выбрался из долгов, заработав почти 100 миллионов рублей

Уже больше года Анастасия Заворотнюк находится на дорогостоящем лечении.

Фигурист Петр Чернышев, спасающий свою жену Анастасию Заворотнюк от тяжелой болезни, неожиданно поправил свое материальное положение. Естественно, лечение актрисы стоит неимоверно дорого, но деньги у ее супруга нашлись.

Как выяснила «Комсомольская правда», в 2019 году ледовая школа Чернышева принесла ему прибыль в 45 миллионов рублей. Это удивительно, так как ранее организация не приносила заметных доходов, а годом ранее так вообще ушла в минус, принеся убытки в 48 миллионов рублей. Издание подсчитало, что детище фигуриста неожиданно продемонстрировало финансовый рывок в 93 миллиона. Это при том, что в Сети не нашлось никаких упоминаний о наборе учеников в данную школу.

А вот откуда у фигуриста действительно могли появиться деньги, так это от его выступлений, которых в прошлом году было предостаточно. Чернышев активно участвовал в ледовых шоу Татьяны Навки и за каждый выход, по слухам, получал по 300 тысяч рублей. Мужчина не отдыхал даже в праздники. Как результат, сейчас Заворотнюк продолжает получать дорогостоящее лечение.