Акцент на загар: Стеша Маликова пришла на свадьбу сына Валерии в белом платье-бюстье в пол

Месяц назад стало известно о помолвке младшего сына Валерии, 21-летнего Арсения Шульгина. Музыкант сделал предложение своей девушке, 20-летней Лиане Волковой, спустя год отношений. А 28 августа пара уже перешла в новый статус, скрепив союз узами брака.

На вечеринке по случаю свадьба был весь бомонд российского шоу-бизнеса. В том числе и семья Дмитрия Маликова. Дочь певца, 20-летняя Стефания Маликова, на мероприятие облачилась в белоснежное платье-бюстье в пол, которое эффектно подчеркнуло загорелые плечи девушки.

Но поклонники в Instagram недоумевали – ведь не положено никому, кроме невесты, быть на свадьбе в белом.

«В белом объявлен дресс-код для женщин», — объяснила выбор наряда за племянницу ее тетя, Инна Маликова.

Многие отметили, как прекрасны девушки на фото. К слову, на мероприятии присутствовала и светская львица Яна Рудковская. И она не учла обозначенный дресс-код, появившись в розовом платье-пиджаке с серебряной вышивкой. Тем не менее, подписчики продюсера не смогли не признать – их любимица выглядит роскошно.