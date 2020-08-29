Экс-супругу Михаила Ефремова обманули на миллион рублей

Более миллиона рублей украли у бывшей супруги Михаила Ефремова Татьяны Гольяновой. С женщиной у актера остались прекрасные отношения еще с молодости. Это был первый брак для обоих, но он стал фиктивным, потому что Гольяновой нужна была прописка в Москве, а Ефремов согласился ей помочь решить этот вопрос.

Как сообщает РЕН-ТВ, мошенники просто обманули Гольянову, рассказывая о большой прибыли. Делом занялись правоохранительные органы.

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Михаил Ефремов тем временем продолжает судебные разбирательства. Следующее заседание суда по делу о ДТП запланировано на 31 августа. Ранее актер говорил, что будет искать нового адвоката. Впрочем, потом решил оставить представлять свои интересы Эльмана Пашаева.