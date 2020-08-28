Увлечений много не бывает: Николай Басков сделал откровенное признание

Лучшие дизайнеры и модельеры страны приняли участие в церемонии награждения премии Fashion Summer Awards. Лучшей в индустрии моды России стала Аника Керимова. Одним из первых ее поздравил Николай Басков. Они мило беседовали, хотя артист не был обделен женским вниманием.

Как сообщил Басков «Собеседнику», шансов у них не было, потому что его сердце наполовину занято. Подробностей раскрывать не стал, но заметил, что отношения эти серьезные, ведь он уже вышел из того возраста, «чтобы увлекаться беспорядочными связями».

Кстати, Басков поразил собравшихся не только своим признанием, но и внешним видом. Певец продолжает активно сбрасывать вес. За период карантина он похудел на 15 килограммов, но это еще не предел. Недавно Николай отдохнул на итальянском побережье, откуда приехал еще более постройневшим.