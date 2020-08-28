«Такая девочка красивая»: Лиза Галкина назвала себя «папиной доченькой»

Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают двойняшек Гарри и Лизу, которым в сентябре уже исполнится по семь лет. Ребята готовятся пойти в первый класс, но развиты не по годам: они отлично говорят на французском, а также растут невероятно артистичными ребятами. Мама с папой обожают делиться фото и видео наследников, особенно часто это делает Максим Галкин на своей страничке в Instagram.

На этот раз шоумен снял забавное видео с участием Лизы, рассмешившее его самого. Он спросил у дочки:

«Кто это у нас за такая девочка красивая?» «Это папина доченька, Максима Александровича, знаменитого на весь мир!» – отозвалась Лиза, подняв глубокомысленно палец вверх.

Галкин не смог удержаться и засмеялся. «Немного пиара!» — подписал видео Галкин.

Подписчики заметили, как сильно выросла Лиза. У девочки уже выпали молочные зубки, и скоро им на смену придут коренные.