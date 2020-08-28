«Часы абсолютного счастья!»: Брухунова в белоснежном платье макси покормила козочек

Многие звезды этим летом предпочли отдохнуть на отечественных курортах — такой выбор им предоставила пандемия коронавируса. 74-летний Евгений Петросян и его пятая жена, 31-летняя Татьяна Брухунова, тоже решили побывать на Черном море и последние летние деньки проводят в Сочи.

Муж с женой в один из отпускных дней отправились на ферму с домашними животными и лошадьми. Там они посетили конюшню, нафотографировали лошадей, а также пообщались с многочисленными рогатыми — козочками и баранами, которые находятся на свободном выпасе.

Брухунова для поездки облачилась в белоснежное платье с рюшами и кружевами, которое предусмотрительно спрятала под передником — девушка отважилась покормить парнокопытных, чему была несказанно рада.

«Часы абсолютного счастья!» — подписала фотографии в Instagram Татьяна.

Взял козла за рога и Евгений Ваганович. Артист разместил фотоотчет с поездки в своем аккаунте. Правда, ни муж у жены, ни жена у мужа в микроблоге так и не появились — создается впечатление, что супруги до сих пор скрывают свои отношения в Сети.