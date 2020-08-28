«Наряд потрясающий!»: Рудковская на свадьбу сына Валерии выбрала розовое платье-пиджак с серебром

Продюсер одной из первых поздравила молодоженов со знаменательным событием.

Младший сын Валерии, 21-летний Арсений Шульгин, в конце июля сделал предложение своей подруге, 20-летней Лилиане Волковой. Молодые люди были в отношениях год и решили больше не откладывать столь долгожданное событие. 28 августа они стали мужем и женой.

На свадебной церемонии собрался весь свет российского шоу-бизнеса. В числе приглашенных — продюсер Яна Рудковская. Знаменитость поделилась кадрами с праздника, а также поздравила молодоженов со вступлением в брак.

«Какие юные, красивые и счастливые Лиана и Арсений! Будьте счастливы! Вы невероятно подходите друг другу!» — подписала видео Рудковская.

Для торжества Рудковская выбрала розовое платье-пиджак, вышитое серебром. Длина мини подчеркнула стройные ножки блондинки, а завершили образ «хрустальные» туфельки и розовая маленькая сумочка. Поклонники пришли в восторг от аутфита любимицы:

«У Вас туфли просто вау!», «У вас наряд потрясающий.. как всегда!», «Все очень красивые и Яна потрясающе выглядите», «Янааааааа!!! Как вам круто в розовом!!! Просто красотка», «Какие все красивые», — пишут люди.

Сама Валерия выбрала атласное платье длины миди, поверх которого накинула жакет «с мужского плеча».