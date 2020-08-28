Муж, режиссер и спортсмен: Константин Богомолов всерьез взялся за теннис

Константин Богомолов сыграет в теннис на благотворительном турнире Bosco Friends Open. Он пройдет 5 и 6 сентября в Лужниках. И если в первый день участие смогут принять все желающие, кто станет участником благотворительной акции, то 6-го числа легенды тенниса сыграют с представителями бизнес- и медиаиндустрии. Муж Ксении Собчак оказался в их числе.

«Дело благотворительное. Доброе. Но спортивную злость и жажду победы никто не отменял», — написал Богомолов в своем инстаграме.

Недавно режиссер представил свой новый сериал «Хороший человек» с Никитой Ефремовым и Юлией Снигирь в главных ролях. Историю о двух следователях, один из которых оказался серийным убийцей, показывает видеосервис START с 20 августа.