Леди в алом: Кудрявцева появилась на работе в красном деловом костюме

49-летняя Лера Кудрявцева этим летом успела отдохнуть дважды. Первый раз вместе с дочкой Машей она отправилась в Сочи буквально на следующий день после того, как открыли внутреннее авиасообщение. Там теледива отдыхала две недели, наслаждаясь гостеприимством отечественного курорта.

Второй стала поездка на Средиземное море. Последние дни календарного лета знаменитость провела в Турции. Но отпуск закончился, и по возвращении домой Кудрявцева сразу же окунулась в рабочий процесс. В Киностудии им. Горького она появилась в красном деловом костюме с белой каймой и лампасами на брюках. Уравновесил образ белый топ, а завершили аутфит красные туфли-лодочки.

К слову, на звезде лица нет. Неудивительно: совсем недавно у мамы Леры случился инсульт. Александра Ивановна сейчас получает необходимую помощь в одной из больниц Крыма, куда улетела навестить родных. Состояние, по свидетельствам врачей, средней тяжести, отнялась вся левая сторона.