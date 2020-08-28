«Девочка Весна!»: в Сети обсуждают фото Лизы Галкиной в белом платьице и с цветочным венком на голове

Фотографии и видео с близнецами Гарри и Лизой многие фанаты семьи Максима Галкина и Аллы Пугачевой ждут с нетерпением. Мама редко публикует своих детей, чаще всего это делает отец. И в ожидании свежих постов с детьми Примадонны поклонники вспоминают, какой милашкой несколько лет назад была Лиза.

В одном из фан-пабликов появился снимок, на котором запечатлена маленькая Лиза Галкина. Девочке буквально пара годиков, но она уже одета как настоящая модница. На ней белое платьице, вечерняя сумочка на цепочке в тон наряду и носочки с рюшами. А голову крохи украшает роскошный венок из цветов. «Маленькая», — подписано фото.

Девочка кокетливо рассматривает зелень, чуть склонив головку набок. Подписчики не смогли скрыть восторгов от умилительного кадра и поспешили написать:

«Модница», «Красотулька», «Девочка Весна!», «Цветочек», «Маленькая принцесса», «Очаровашка», «Кукленыш», «Ангелочек», — наперебой комментируют фотографию поклонники.

Сейчас Лизе уже шесть лет. И в этом году мама с папой намерены повести ее с братом в первый класс. К слову, близнецы развиты не по годам и демонстрируют прекрасное владение французским языком, а также отличаются артистизмом и смекалкой.