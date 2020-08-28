И стар и млад: Дженнифер Лопес поделилась семейными фотографиями

51-летняя звезда позировала на снимках с мамой и детьми.

51-летняя певица и актриса не выглядит на свой возраст. Подтянутая фигура, идеальная кожа, ровный цвет лица. Фотографиями своей личной жизни Дженнифер делится в «Инстаграме», рассказывая о новых проектах и новостях из дома. На этот раз звезда порадовала поклонников фотосессией для бренда Coach. Снималась Лопес не одна, а с мамой и детьми.

Специально для фотосессии Джей Ло переодевалась дважды. На первом кадре звезда позирует в теплом домашнем свитере, а на втором — в элегантном обтягивающем лимонном платье. Поверх наряда Дженнифер накинула шубу. На ногах певицы — черные сапоги, а в руки красавица взяла красную сумочку. Волосы 51-летняя Лопес завязала в хвост.

75-летняя мама певицы и актрисы, Гваделупе Родригес, выглядит ничуть не хуже. Короткая стрижка и легкий макияж придают женщине свежесть и экстравагантность.

Напомним, детям Дженнифер Лопес, близнецам Эмме и Максимилиану, уже по 12 лет. Их актриса и певица родила от музыканта Марка Энтони. С ним звезда сыграла свадьбу в 2004 году. Однако в 2014 году пара рассталась. Как рассказала сама Дженнифер, союз распался из-за разногласий.