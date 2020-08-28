Кадры из отпуска: звезда сериала «Универ» улетела отдыхать на море

Знаменитая Аллочка из ситкома «Универ» давно не та легкомысленная блондинка. 35-летняя актриса Мария Кожевникова воспитывает троих детей, снимается в исторических картинах и делится с подписчиками мыслями об актуальных проблемах в обществе. На этот раз звезда решила похвастаться перед поклонниками фотографией с отдыха.

«Наконец-то у меня море и солнце!», — написала Кожевникова.

Для пляжа красавица выбрала обтягивающий оранжевый топ и стильную повязку. Именно ей актриса и закрепила небрежный пучок. На руке у Кожевниковой виднелся легкий золотой браслет. К образу Мария добавила темные очки. А вот куда улетела отдыхать звезда — еще неизвестно.

«Сочи, Крым?», — поинтересовались подписчики.

Точного ответа Кожевникова пока не дала. Кажется, на море ей не до соцсетей.

Помимо фотографий с пляжа, актриса поделилась снимком с рыжими волосами.

Фото сделано на съемочной площадке фильма Константина Хабенского «Собибор». В нем актриса сыграла роль пленной. Лента рассказывает о тяжелой судьбе заключенных нацистского лагеря. В День кино Кожевникова пообещала радовать поклонников «интересными работами и глубокими мыслями».

Напомним, звезда сериала «Универ» уже 8 лет состоит в браке с бизнесменом Евгением Васильевым. Муж актрисы фотографироваться не любит, поэтому совместных снимков в Инстаграме почти нет. Зато с тремя сыновьями Кожевникова устраивает целые фотосессии. Самому старшему из детей актрисы – 6 лет.