Без врачей не обошлось: звезда «Орла и решки» чуть не сломала ребра

Знаменитая ведущая «Орла и решки», кажется, перетренировалась. Напомним, Регина Тодоренко участвует в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Звезда приезжает на лед каждый день. Партнером Регины стал олимпийский чемпион Роман Костомаров. Тодоренко часто делится с подписчиками stories со своих тренировок. Однако на этот раз телеведущая поклонников не порадовала.

Звезда почувствовала боль в ребрах. Для уверенности в собственном здоровье Регина съездила на рентген. К счастью, переломов не обнаружилось. Остается надеяться, что состояние Тодоренко улучшится.

Участвовать в шоу будет и муж телеведущей, певец Влад Топалов. Кроме него, амплуа фигуристов примерят Ольга Бузова, певец Влад Соколовский и многие другие.

Несмотря на то что Тодоренко и Топалов участвуют в одном проекте, на льду они появляются в разное время. Партнершей музыканта стала олимпийская чемпионка Елена Ильных. Кажется, Владу компания фигуристки пришлась по душе. Недавно певец посвятил ей пост в своем инстаграме. Топалов назвал Елену — «моя невероятная».

«Больше всего я боюсь подвести именно тебя», — признал он.

Жена Топалова пост оценила и поставила лайк. Значит, за отношения мужа и жены можно не переживать.

Добавим, что шоу «Ледниковый период» вышло на телеэкраны в 2007 году. Именно тогда первыми победителями стали актриса Чулпан Хаматова и фигурист Роман Костомаров — партнер Тодоренко. В проекте принимают участие звезды театра, кино и шоу-бизнеса. Каждому из них в пару дается профессиональный фигурист. Неделя за неделей дуэты показывают новые номера, с учетом зрительского и судейского голосования самые слабые покидают проект.