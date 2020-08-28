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«Выступает Вероника Николаева»: четырехлетняя дочь известного музыканта готовится к сольным выступлениям

Девочка готовится пойти по стопам звездных родителей.

«Выступает Вероника Николаева»: четырехлетняя дочь известного музыканта готовится к сольным выступлениям
Игорь Николаев с семьей. Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

В октябре дочери Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой исполнится пять лет. Но, несмотря на юный возраст, она уже вовсю готовится к концертной деятельности. Композитор часто радует своих подписчиков в Instagram видеороликами с участием Вероники. Недавно он показал, как девочка поет песню «До свидания, Юрмала». На этот раз музыкант поделился видео с репетиции малышки.

«У Вероники сегодня вдохновение! Репетирует, сочиняет песенки, любит это дело!» — написал Николаев.

На днях артист показал свою дочь с «возлюбленным». Мальчик по имени Лука, по мнению Николаева, стал настоящей первой любовью Вероники. На одной из прогулок на природе дети весело проводили время и даже танцевали. Лето звездное семейство проводит в Латвии.

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