«Все моложе и моложе»: Бондарчук после свадьбы блеснула фигурой в бикини на пляже с Харченко

Светлана Бондарчук поделилась свежим снимком с новоиспеченным мужем. Вместе с Сергеем Харченко 51-летняя модель проводит медовый месяц на морях. Место своего пребывания экс-возлюбленная режиссера Федора Бондарчука не раскрывает. После свадьбы молодожены тут же отправились в теплые края, решив отдохнуть от шума мегаполиса и дождливой Москвы. Поклонники заметили, что Светлана в буквальном смысле светится от счастья рядом с избранником. Манекенщица стала выглядеть еще моложе. Бондарчук раззадорила фанатов соблазнительными снимками в мини-бикини, похваставшись эффектным декольте. Подписчики знаменитости сошлись во мнении, что замужество явно пошло Светлане на пользу.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, на вечеринке по случаю бракосочетания звездной мамы присутствовал и 28-летний Сергей Бондарчук – младший. Сын модели не смог пропустить такое важное событие для его семьи. Наследник Светланы поздравил ее с замужеством, дав понять, что одобряет выбор своей родительницы. За время праздника невеста несколько раз меняла наряды. Сначала перед гостями и в загсе Бондарчук предстала в классическом платье невесты, а уже ближе к вечеру облачилась в дерзкое мини с пышной фатой.