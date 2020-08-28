«Хватит петь!»: двухлетний сын Маликова потребовал от папы прекратить игру на рояле

Белокурому крохе Дмитрия Маликова и Елены Изаксон Марку два годика. Родители просто обожают сынишку, который растет настоящим красавцем, все больше походя на своего знаменитого отца. Даже стрижку ему выбрали точь-в-точь как у музыканта: отрастили ему длинные волосы.

Маликов регулярно музицирует дома, сочиняя новые композиции или исполняя известные мелодии для семьи. В одну из таких посиделок Дмитрий, играя на рояле душевную лирику, был застигнут сынишкой врасплох. Малыш подбежал к папе и запретил ему играть и петь.

«Хватит, хватит, папа. Хватит петь!» — подбежал малыш и убрал папины руки с клавиш. Отойдя от рояля, он снова вернулся: «Хватит-хватит».

Забавные требования крохи наблюдала его сестра Стефания. Она засняла на видео, как братик настойчиво просит отца прекратить пение. А вот когда папа заиграл для него мелодию из «Бременских музыкантов», тот одобрительно начал пританцовывать. Очевидно, мальчику по душе более веселые и жизнерадостные мотивы, а не лиричные и меланхоличные.