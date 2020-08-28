«Как изысканно!»: Боня в коротком мини засветила загорелые ножки

Виктория Боня уже давно не является участницей телепроекта «Дом-2», но именно благодаря ему стала знаменитой. Красотке сейчас 40 лет, однако, выглядит она гораздо моложе. И при любой возможности старается похвастаться точеной фигурой или стройными ножками, выбирая эффектные наряды и выгодные ракурсы.

Например, на свежем снимке Боня позировала в мини-платье и сапогах-казаках, причем, ракурс звезда выбрала довольно пикантный. Она расположилась на двух креслах, разместив ноги так, чтобы подчеркнуть их длину и загар. Поклонники не смогли этого не заметить:

«Ножки супер!», «Какая прекрасная», «Как изысканно!», «Боня любит такую обувь», «Выглядите супер», «Как можно быть такой красоткой?», «Офигенное платье», «Викуля ну богиня», «Классный образ» — пишут фолловеры.

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Недавно Боня побывала на мероприятии. Девушку пригласили на виллу Ротшильда, где прошел вечер итальянской музыки. Инстадива долго и эмоционально делилась впечатлениями о том, как сильно ей понравился раут.