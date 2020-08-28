«Мечта исполнилась»: Шепелев признался, что много лет пытался реализоваться как ведущий детского шоу

В новом сезоне на ТНТ стартует шоу «Ты как я!» про детей и их родителей.

Дмитрий Шепелев несколько лет был ведущим программы «На самом деле» на Первом канале. Однако, этой зимой он ушел с проекта и долго время о его карьере ходили множественные догадки. Пока, наконец, сам телеведущий официально не объявил, что в новом сезоне будет лицом канала ТНТ – он стал ведущим шоу «Ты как я» о детях и их родителях.

Сам Шепелев признавался, что давно мечтал об подобном формате и работе с детьми. Более того, на то, чтобы протолкнуть свой проект, ему понадобилось много лет.

«Наверное, лет 7 я предлагал разным телевизионным боссам программу, где главными героями станут дети и их родители. Ничего у меня не получалось, отказывали» — признался телеведущий. И добавил: «Моя мечта наконец исполнилась. 6 сентября на ТНТ долгожданная (вот уж точно) премьера».

В новом шоу отцы и их наследники будут проходить разные испытания. Уже известно, что у Шепелева побывали Баста, Тимати, Гавриил Гордеев, Азамат Мусагалиев и многие другие селебрити с детьми.