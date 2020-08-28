«Паша один в один как свекр»: фанаты Муцениеце разглядела сходство между ее покойным отцом и Прилучным

Агата Муцениеце на личной страничке в Instagram опубликовала памятный снимок из семейного альбома. На фото актриса из фильма «Тобол» предстала вместе с сестрой и ныне покойным отцом. Бывшая жена Павла Прилучного обратилась к близкому для нее человеку, подметив, что каждый год пишет такие строки в соцсетях в надежде, что ее папа сможет их прочитать или хотя бы прочувствовать. Этот год выдался для Агаты непростым. Помимо режима самоизоляции Муцениеце пришлось столкнуться и с семейными неурядицами. Актриса развелась с мужем и вместе с семилетним сыном Тимофеем и четырехлетней дочкой Мией переехала в городской дом. А до этого экс-возлюбленная Прилучного в Storeis сообщила поклонникам о том, что Паша поднял на нее руку, выбросил ее телефон на улицу и перепугал детей.

Обращаясь к ныне покойному отцу, Муцениеце призналась, что в этом году она как никогда хотела бы поговорить с ним, обнять и побыть просто маленькой девочкой. Агата уточнила, что всегда чувствует присутствие папы, хоть его больше и нет рядом.

«Цените жизнь, каждую секунду — это наше самое большое сокровище!» — отметила актриса.

А поклонники Агаты обратили внимание на то, что Павел Прилучный внешне очень похож на своего свекра. Между актером и Эдгаром, как считают фанаты, есть определенное сходство, которое сложно не заметить. При этом верные почитатели Муцениеце заверили, что теперь сложно определить на кого больше похож ее сын Тимофей — на папу, или на дедушку.