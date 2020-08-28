Десятки пар обуви и полки до потолка: Бородина похвасталась своей гардеробной

Телеведущая по возвращении из отпуска первым делом наведалась в любимую комнатку.

37-летняя Ксения Бородина всей семьей отдыхала в Крыму. Для телеведущей это уже третий за лето визит на море – до этого звезда провела отпуск в Сочи, а также прилетала на Черное море на мероприятие к подруге. От полуострова Бородина осталась в восторге и делилась впечатлениями от отдыха со своими подписчиками в микроблоге.

По окончании отпуска телеведущая, вернувшись домой, первым делом поспешила наведаться в гардеробную – любимое место в квартире любой модницы. Звезда засветила просторное помещение, в котором по периметру расположены шкафы и полки, набитые вещами до самого потолка.

«Как там моя гардеробная без меня поживала. Чистота! Кайф!» — с восторгом заметила Бородина.

Первыми в глаза бросились десятки пар обуви – туфли у Бородиной заняли целый шкаф. Отдельно расположились кроссовки и кеды. Причем, это только сезонная обувь – логично, что осенняя и зимняя сейчас убраны подальше. Посреди гардеробной установлен шкаф, в котором звезда хранит аксессуары – ремни, перчатки, украшения, платки.

Стоит признать, что гардеробная у Бородиной довольно уютная. Но, конечно, не сравнится с просторной комнатой самой известной модницы шоу-бизнеса Яны Рудковской.