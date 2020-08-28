«Подрастает достойная замена»: 14-летняя дочка Водяновой растет точной копией звездной мамы

Поклонники 38-летней Натальи Водяновой пришли в восторг от свежих кадров ее единственной дочери. Нева унаследовала от звездной мамы ангельскую миловидную внешность и белокурый оттенок волос. Ко всему прочему, у наследницы британского аристократа Джастина Портмана пронзительные голубые глаза.
Фанаты модели с русскими корнями сошлись во мнении, что у Водяновой в ближайшем будущем достойная замена. В свои 14 лет Нева вот-вот догонит маму по-росту. Девочка обладает стройной фигурой. И при всем при этом, она совершенно не звездная. Как и ее старший брат — 18-летний Лукас, дочка Натальи увлекается модой. Вместе с мамой девочка принимала участие в коммерческих съемках, представляя дизайнерскую одежду известных брендов.
Отметим, что свои августовские каникулы Водянова проводит на Лазурном берегу вместе с женихом французом и детьми. Не так давно Антуан Арно сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. Судя по тому, что модель похвасталась заветным помолвочным колечком на безымянном пальце, она ответила согласием. Однако свадьбу с миллионером Наталья решила отложить из-за режима самоизоляции.
«Очень красивая девочка, будет блистать на подиуме как и ее мама», «Какая милашка», «Подрастает достойная замена», «У Наташи дети совсем не звездные, видно, что скромные и воспитанные», «Красавица блондинка», «Просто ангельская внешность», «Ой, как она засмущалась!! С такой тиарой словно принцесса», «Еще такая юная, скоро все парни будут у ее ног», «Да! Женихи выстроятся в очередь, придется еще с ними повоевать», «Без боя такую красавицу замуж не отдадут!! Тут точно нужен принц», «Умничка, красавица», — отметили поклонники модели, оценив снимки ее дочери.