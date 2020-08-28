«Подрастает достойная замена»: 14-летняя дочка Водяновой растет точной копией звездной мамы

Поклонники 38-летней Натальи Водяновой пришли в восторг от свежих кадров ее единственной дочери. Нева унаследовала от звездной мамы ангельскую миловидную внешность и белокурый оттенок волос. Ко всему прочему, у наследницы британского аристократа Джастина Портмана пронзительные голубые глаза.

Фанаты модели с русскими корнями сошлись во мнении, что у Водяновой в ближайшем будущем достойная замена. В свои 14 лет Нева вот-вот догонит маму по-росту. Девочка обладает стройной фигурой. И при всем при этом, она совершенно не звездная. Как и ее старший брат — 18-летний Лукас, дочка Натальи увлекается модой. Вместе с мамой девочка принимала участие в коммерческих съемках, представляя дизайнерскую одежду известных брендов.

Отметим, что свои августовские каникулы Водянова проводит на Лазурном берегу вместе с женихом французом и детьми. Не так давно Антуан Арно сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. Судя по тому, что модель похвасталась заветным помолвочным колечком на безымянном пальце, она ответила согласием. Однако свадьбу с миллионером Наталья решила отложить из-за режима самоизоляции.