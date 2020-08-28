«Фигура отпад! Очень сексуально»: 52-летняя Стриженова в купальнике лишила поклонников дара речи

В свои 52 года Екатерина Стриженова не только построила карьеру на ТВ, она также обзавелась собственной семьей. У ведущей программы «Доброе утро» на Первом канале есть две уже взрослые дочери: старшая Анастасия вместе с мужем живет в Штатах, девушка подарила своим звездным родителям первого внука — Петю Петровича (Так малыша называют домашние. — Прим. ред.), ему два годика. Младшая дочь Стриженовых — Саша — пока учится в университете.

Поклонники теледивы не оставили без внимания ее летние пляжные кадры. Перед объективом фотокамеры Екатерина предстала в соблазнительном купальнике с открытой спиной, прикрыв эффектные формы парео.

Фанаты знаменитости сошлись во мнении, что возлюбленная кинорежиссера и сценариста Александра Стриженова выглядит значительно моложе своих лет.