«Как муж такое позволил?»: Вера Брежнева в мокром бикини разлеглась на песке

38-летняя Вера Брежнева в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. Поклонники знаменитости не смогли обойти стороной летний пляжный снимок экс-солистки группы «ВИА Гра». Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе предстала перед объективом фотокамеры в мокром бикини, раззадорив фанатов видом стройных длинных ножек, мягкого плоского животика, округлых бедер и соблазнительного декольте. Подписчики певицы в Instagram сошлись во мнении: что годы идут, а Вера нисколько не изменилась со времени «ВИА Гры». Она выглядит все также молодо и эффектно.

Многие недоумевают, как муж артистки позволяет ей делиться в микроблоге такими пикантными снимками. Напомним, что у Брежневой есть двое детей: старшая 19-летняя дочка Соня учится в Штатах, а десятилетняя Сара пока ходит в школу и остается под крылом у звездной мамы.