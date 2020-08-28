«Как муж такое позволил?»: Вера Брежнева в мокром бикини разлеглась на песке

38-летняя Вера Брежнева в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. Поклонники знаменитости не смогли обойти стороной летний пляжный снимок экс-солистки группы «ВИА Гра». Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе предстала перед объективом фотокамеры в мокром бикини, раззадорив фанатов видом стройных длинных ножек, мягкого плоского животика, округлых бедер и соблазнительного декольте. Подписчики певицы в Instagram сошлись во мнении: что годы идут, а Вера нисколько не изменилась со времени «ВИА Гры». Она выглядит все также молодо и эффектно.
Многие недоумевают, как муж артистки позволяет ей делиться в микроблоге такими пикантными снимками. Напомним, что у Брежневой есть двое детей: старшая 19-летняя дочка Соня учится в Штатах, а десятилетняя Сара пока ходит в школу и остается под крылом у звездной мамы.
«Как муж такое позволил?», «Бомбическая», «Она неземная», «Какое необычное сочетание! Когда женщина красива душой и телом», «Любой бы мужчина кинулся к ногам», «Очень яркая, наша любимая звездочка», «Вас хочется боготворить», «Годы идут, а она не стареет», «Само очарование», «И как вас муж только не ревнует?!», «Сколько грации, ножки просто бесконечные! Супер», «От такого декольте все потеряли дар речи», «Костя! Смотрите уведут», — такие комментарии появились под снимком певицы.