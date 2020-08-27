«Полезное с приятным»: Ольга Кабо поделилась моментами отпуска

Актриса Ольга Кабо продолжает радовать подписчиков в Instagram снимками с отдыха. Отпуск она вместе с сыном проводит на юге России. На прошлой неделе семья побывала в Сочи, теперь наслаждаются видами близ Кисловодска. Причем Ольга старается не просто запечатлеть красивые картинки, но и провести время с максимальной пользой. На экскурсиях актриса узнает множество легенд, которыми делится с пользователями Сети.

«Удивительные места, полные легенд, находятся в окрестностях Кисловодска! Одно из самых красивых — вид на гору Эльбрус; загадочных — гора «Кольцо». Виды — аж дух захватывает!!! Сочетаем лечебные процедуры с потрясающими экскурсиями! Совмещаем полезное с приятным», — написала Кабо.

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У Ольги Кабо есть также взрослая дочь Татьяна от первого брака. А на днях ей исполнилось 22 года.