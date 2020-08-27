Татьяна Брухунова в костюме в пижамном стиле сверкнула роскошным декольте на отдыхе в Сочи

Татьяна Брухунова еще несколько лет назад была мало кому известна. Однако развод Евгения Петросяна с Еленой Степаненко сделал девушка знаменитой, так как она оказалось не только помощницей сатирика, но и его возлюбленной. Хоть пара и предпочитает не афишировать свои отношения, по данным СМИ, они сыграли свадьбу в конце 2019 году и уже давно живут вместе в одной из столичных элитных квартир.

Недавно Брухунова и Петросян устроила романтичную фотосессию у усадьбы Кусково, а вскоре решили уехать в отпуск. Если год назад пара отдыхала в Дубае, то теперь из-за пандемии коронавируса, как и многие другие звезды, они не стали рисковать и предпочли отдохнуть в Сочи. В первые же дни Татьяна позволила себе блеснуть роскошным декольте. Обычно она предпочитает наряды в ретростиле, с рюшами и оборками, но на этот раз удивила даже поклонников.

Для появления на пляже 31-летняя жена юмориста выбрала черный кроп-топ и броский костюм в пижамном стиле. Наряд подчеркнул фигуру девушки. Поклонники одарили ее множеством комплиментов. «Какое эстетическое наслаждение получаешь на вашем профиле!», «Вы очень стильная и фотогеничная», «Какая вы красивая и утонченная!», «Таня, нет слов, до чего красива», «Прекрасно выглядите! Русалочка на фото, не иначе!», «Прелестный образ! Не перестаю восхищаться вами!», «Таня, вы роскошно выглядите, и подобрано все невероятно классно», «Повезло Ваганычу», — прокомментировали пост подписчики.

А вечером супруги отправились в ресторан. Брухунова не скрывает, что любит побаловать себя вкусными блюдами. «Если коротко, то так: Атмосферно. Вкусно. Дорого. И очень красиво. Хачапури на вертеле, ризотто с морепродуктами, мильфей — пять из пяти», — дала свою оценку девушка.