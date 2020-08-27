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«Остановиться в моменте»: Анна Седокова определила для себя счастье

Певица призывает ценить тех, кто рядом.

«Остановиться в моменте»: Анна Седокова определила для себя счастье
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова вскоре выходит замуж в третий раз. Баскетболист Янис Тимма уже сделал ей предложение в июле этого года. Певица не раз отмечала, что именно с ним она нашла свое счастье. А теперь влюбленная артистка советует своим подписчикам в Instagram определить для себя понятие счастья.

«Счастье — это переменная. И все зависит от того, как на него посмотреть и кто на него смотрит. И когда жизнь начинает тебя сравнивать, иногда нужно сказать ей «отвали» и просто остановиться в моменте …», — написала Седокова.

Сразу после окончания карантина певица вместе с будущим мужем и детьми улетела в США. Там произошла встреча с дочкой Моникой, которая живет вместе с отцом Максимом Чернявским. А в свободное время 37-летняя Седокова продолжает радовать своих подписчиков откровенными фотографиями с пляжа.

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