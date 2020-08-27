Кристина Орбакайте показала, как изменилось ее лицо к 49 годам

Кристина Орбакайте является старшей дочкой Аллы Пугачевой и артист цирка Миколаса Орбакаса. С юных лет она стала играть в кино, а потом, конечно, вслед за мамой поднялась на сцену. Лишь со временем девушка смогла доказать, что обладает талантом и перестала быть в тени Примадонны. Она вырастила двух сыновей Никиту Преснякова и Дени Байсарова. Теперь артистка заботится о младшей дочке Клавдии Земцовой.

К слову, недавно восьмилетняя девочка выпустила свой первый сингл. По всей видимости, внучка Пугачевой тоже хочет связать свою жизнь со сценой. А 27 августа в День кино Орбакайте решила показать свою самые яркие роли, начиная от фильма «Чучело» 1983 года, «Гардемарины III» 1992 года и многих других картин. Артистка не побоялась показать, как менялось ее лицо и каким оно стало к 49 годам. Поклонники одарили ее комплиментами, восхитившись красотой девушки.

«5 фото очень похожа на Лизу Галкину», «Кристина, вы красавица», «Ждем новых ролей!», «Кристиноча, с годами ты только красивее», «Недавно с младшими детьми пересматривали „Чучело“, восторг, еще раз!», «Актриса большой глубины. Верю каждой вашей роли. Красавица», — прокомментировали пост подписчики. К слову, летние дни Орбакайте проводит в Майами с мужем и младшей дочкой.

Не менее молодо выглядит и мама артистки Алла Борисовна. Ей в этом году исполнился 71 год, но она не перестает удивлять публику моложавым видом и модными образами. Недавно Примадонна вышла на прогулку с детьми, представ в шортах и джемпере оверсайз, которые подчеркнули ее стройные ноги.