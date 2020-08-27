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«Как хочет ваше сердце»: Гоар Аветисян поделилась женской мудростью

Визажист проводит отпуск в Сочи.

«Как хочет ваше сердце»: Гоар Аветисян поделилась женской мудростью
Гоар Аветисян. Фото: instagram.com/goar_avetisyan

Популярный визажист Гоар Аветисян отдыхает в Сочи и делится с подписчиками в Instagram яркими снимками с черноморского побережья. Одну из таких фотографий Гоар сопроводила своими размышлениями. Она предложила не обращать внимание на окружающих.

«И только в тот момент, когда я осознала, что все в моих руках, я начала жить по-настоящему.  Просто забейте на всех, кто вас осуждает и живите так, как хочет ваше сердце и душа», — написала Аветисян.

Полтора месяца назад бьюти-блогер впервые стала мамой. Теперь все свободное время она посвящает сыну Гаспару. А недавно Гоар призналась, что после родов похудела на 11 килограммов.

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