«Ох уж эти ноги!»: Лопырева в боди и юбке из бахромы похвасталась стройными загорелыми ножками

Фотомодель, «Мисс Россия – 2003», 37-летняя Виктория Лопырева обладает идеальной фигурой на зависть даже самым юным моделям. Звезда отдыхает в турецком Белеке и часто делится снимками с отдыха в своем Instagram.

На этот раз Лопырева опубликовала фотографию, на которой позирует в черном боди и юбке из бахромы. Фотомодель знает, какая поза позволяет наиболее выигрышно подчеркнуть все достоинства фигуры, а потому ей не составило труда продемонстрировать свою «визитную карточку» — бесконечные ноги.

Подписчики не смогли не отметить красоту фигуры своей любимицы.

«Ох уж эти ноги!», «Вау!», «Шикарная», «Нет слов!», «Красота», «Ноооооги, хочу такие! Где взять?», «Такая красивая», «Шик», «Все краше и краше» — написали в комментариях.

Виктория Лопырева замужем за бизнесменом Игорем Булатовым. В прошлом году модель впервые стала мамой и подарила мужу сына, которого назвали Марком Лионелем.