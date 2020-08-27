Ссора в силе: принц Гарри и принц Уильям до сих пор не помирились

Принц Гарри впервые не проведет день смерти принцессы Дианы, 31 августа, рядом со своим старшим братом. Некогда практически неразлучные родственники до сих пор в прохладных отношениях. Черная кошка между родными братьями пробежала в тот момент, когда Гарри и Меган решили отказаться от королевского титула и уехали за океан.

Как сообщает Daily Express, авторы книги «В поисках свободы», которая недавно вышла в свет, утверждают, что принц Гарри тоже остался недоволен снобизмом Уильяма.

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Недавно сообщалось, что герцогу Сассекскому необходимо вернуться в Лондон, чтобы уладить визовые и другие вопросы. В США он находится уже достаточное продолжительное время и уже должен задуматься о налоговых отчислениях. По законам страны, обязательные отчисления необходимо оплачивать после нахождения на территории Америки в течение 183 дней. Пока не известно, в какой период Гарри собрался навестить родных в Великобритании.