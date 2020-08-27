Элегантная мама: Шубская в лимонном костюме позировала с трехмесячным сыном Овечкина

Анастасия Шубская является младшей дочкой Веры Глагольевой. Девушка с модельной внешностью уже четыре года состоит в браке со знаменитым русским хоккеистом Александром Овечкиным. После пышной свадьбы пара стала жить вместе в США. У влюбленных подрастает сын Сергей, а в мае этого года у них родился второй наследник — Илья. Вскоре после радостного события жена спортсмена с детьми прилетела на частном самолете в Россию, чтобы повидать близких.

18 августа Шубская отменила день рождения старшего сына. Она закатила вечеринку в честь его двухлетия. Мальчик уже проявляется интерес к хоккею, поэтому все было оформлено в стиле этого вида спорта. Также девушка проводила время с сестрами Анной и Марией Нахапетовыми и своими племянниками. Поклонники восхищаются способностью Анастасии всегда хорошо выглядеть. А 27 августа она показала младшего сына. Супруга Овечкина позировала в лимонном костюме с шортами, держа на руках подросшего наследника.

Шубская похвасталась стройной фигурой и безупречными ногами. Маленький Илья спокойно сидел на ее руках. Лицо трехмесячного младенца она не показала.

Примечательно, что в этот же день прилетел к ней сам Овечкин. Девушка сняла трогательную встречу хоккеиста со страшим сыном, который сразу побежал к папе. На какой срок пара приехала на родину — неизвестно. Однако Шубская наслаждается редкими мгновениями, когда может быть с папой и сестрами. Поклонники в очередной раз восхитились тому, как быстро она пришла в форму после родов. Многие одарили ее комплиментами.