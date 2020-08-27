«У меня совершенно не было денег»: Пелин Карахан вспомнила о непростом периоде в своей жизни

Актриса из турецкого «Великолепный век» призналась, что, окончив университет, она практически оказалась на улице без средств к существованию.

35-летняя Пелин Карахан не собиралась связывать свою судьбу с актерством. Она окончила факультет гостиничного бизнеса и туризма. Но получив на руки диплом после долгих лет учебы в университете, она практически оказалась на улице без средств к существованию. По словам девушки, она не могла даже вернуться в Стамбул. Возлюбленная Бедри Гюнтая вспомнила, как рыдала, стоя среди небоскребов, совершенно не зная, куда ей идти и что делать.

Поначалу Пелин жила у друзей. Находясь в поисках заработка, девушка зарегистрировалась в одном из агентств. Карахан должна была принять участие в съемках рекламного ролика. И как раз в тот день проходил кастинг в сериале «Мечтатели». Получив одну из ролей в ленте, она наконец-то смогла снять себе отдельное жилье. По словам Пелин, ей приходилось много работать, съемки в проекте растянулись на целых пять лет. А затем актриса получила одну из главных женских ролей в сериале «Великолепный век».

«Когда я окончила университет, у меня совершенно не было денег», — приводит телеканал «Dомашний» слова Пелин Карахан.

Говоря о своей семье, актриса уточнила, что ее растила мама. Поэтому подсознательно Пелин искала мужчину, который будет ее оберегать и заботиться. Знаменитость подметила, что ей посчастливилось познакомиться с таким человеком и он стал ее избранником. Карахан вышла замуж за Бедри Гюнтая, который, как говорит Пелин, сделал ее по-настоящему счастливой женщиной. В этих отношениях актриса родила двоих сыновей: шестилетнего Али Демира и трехлетнего Джана Эюпа.