Детская привычка: Дима Билан признался в необычной любви

Накануне стало известно, что Дима Билан попал в больницу. После ночи в одном из московских отелей его госпитализировали с высокой температурой. Позже артист записал из больницы видео, в котором объяснил подписчикам, насколько плохо себя чувствовал последнюю неделю даже во время выступлений. А в отеле решил пожить, чтобы просто сменить обстановку. Кстати, фотографиями оттуда Дима поделился в своем инстаграме и сопроводил их интересной историей.

«Сколько себя помню, да и все детство прошло на подоконнике, даже спать на них мог, предварительно хапнув подушку! Так эта привычка и осталась», — написал Билан.

Недавно артист дал первый после карантина концерт в Ялте. Тогда он пообщался с толпой поклонников, соблюдая дистанцию – с балкона номера в отеле. После этого Билан несколько дней отдыхал в Крыму и наконец-то вернулся в Москву.