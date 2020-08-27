«Она не тщеславный человек»: Богатырев объяснил, чем его привлекла Арнтгольц

Актер из сериала «Кухня» признался, что ему нравится проводить время в компании с Татьяной. Рядом с ней он чувствует себя комфортно и уверенно.

В одном из недавних интервью Марк Богатырев разоткровенничался о взаимоотношениях с Арнтгольц. Так, актер из сериала «Кухня» объяснил, какими качествами его привлекла Татьяна.

Описывая свою вторую половинку, молодой человек заверил, что ему нравится проводить время вместе с этой яркой и невероятно талантливой артисткой. Но для него она в первую очередь женщина, заботливая мама, а уже потом знаменитая актриса. Рядом с Татьяной Богатырев чувствует себя комфортно и уверенно. Но самое главное, Марк не может назвать Арнтгольц тщеславным человеком. Эта черта ее характеру совершенно не присуща.

Даже во время «карантинных каникул» у пары не возникало проблем с общением. Находясь рядом друг с другом 24 часа и семь дней в неделю на протяжении нескольких месяцев, им удалось избегать ссор и конфликтов на бытовой почве. Настолько гармонично влюбленные ощущают себя друг с другом. Эти дни, как говорит Богатырев, прошли для них максимально спокойно. На уикендах они с семьей ездили за город на пикники, жарили шашлыки, ходили в лес гулять с собакой, много разговаривали, смотрели новые сериалы и кино, даже играли в настольные игры.

Стоит отметить, что Марк Богатырев встречается с Татьяной Арнтгольц уже три года. При этом влюбленные крайне редко публикуют в микроблогах совместные снимки, пишет «Вокруг ТВ». Напомним, что у актрисы есть десятилетняя дочка Мария от первого мужа Ивана Жидкова. Татьяна неплохо ладит с экс-возлюбленным и не препятствует ему видеться с наследницей.