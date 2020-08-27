«Булка ест булку»: Анастасия Решетова поделилась трогательной фотографией сына

Вот уже несколько недель 10-месячный сын Тимати и Анастасии Решетовой находится во Франции. Напомним, модель отдыхает с Ратмиром в гостях у отца Тимати. Кажется, время, проведенное в Сен-Тропе, идет малышу на пользу. Он уже научился плавать, аккуратно спускаться с лестницы и вовсю хватать свою маму за волосы. На этот раз 24-летняя модель поделилась милой фотографии сына Ратмира в stories.

На кадрах малыш сидит на летней веранде и аппетитно уплетает пирожок.

Сам Тимати сына не видел уже довольно давно. Свой отпуск рэпер провел в компании мамы, бывшей пассии Алены Шишковой и их совместной дочери Алисы. Поклонники подозревают, что отношения между Тимати и Решетовой не в порядке. По слухам, яблоком раздора стала Симона, мама рэпера. Свои проблемы звезды стараются не афишировать, однако получается это не всегда. Периодически в соцсетях музыканта и модели появляются строчки из грустных песен. Очевидно, слова о любви Тимати и Анастасия посвящают друг другу. Чем закончится их «эпопея» — неизвестно. А пока модель продолжает наслаждаться отдыхом во Франции.