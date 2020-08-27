«Меня никто не защищал»: Юлианна Караулова рассказала о буллинге в школе

В детстве певица жила с родителями в Болгарии.

До переезда в Россию бывшая солистка группы 5sta Family училась в болгарской школе. В седьмом классе Юлианна и родители переехали. В учебном заведении, уже в России, будущая певица столкнулась с агрессией одноклассников. Об этом звезда рассказала в интервью для проекта «Алена,блин!».

«Я была не такая, как все. Я была цветочек», — призналась Караулова.

В Москве маленькая Юлианна была круглой отличницей, не умела списывать и материться, тогда как остальные строили из себя «крутых». Караулова не нашла общий язык с одноклассниками. Вскоре началась травля.

«Скидывали вещи с парты, обзывали при всех, меня никто не защищал», — рассказала звезда.

Несмотря на то что буллинг продолжался недолго, все издевательства Юлианна помнит до сих пор. Спустя несколько месяцев оказалось, что главный обидчик будущей звезды был в нее влюблен.

«Он очень красиво мне признался в любви, написал на снегу: «Я тебя люблю», — вспомнила певица.

Все ухаживания Караулова пресекла. Обида была сильнее. Немного позже будущая звезда завела друзей и почувствовала себя среди своих.

Напомним, семья Юлианны Карауловой уехала в Болгарию, когда девочке было 4 года. Вернуться в Москву заставили деньги, которых не хватало. Семья перебралась в маленькую квартирку в Ясенево — юго-западный район Москвы. В 2004 году Караулова попала на «Фабрику звезд», где и началась ее музыкальная карьера.