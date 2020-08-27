«Этот красавец разобьет много девичьих сердец»: 18-летний сын Водяновой похвастался мускулистым торсом

В Stories микроблога 38-летняя Наталья Водянова поделилась свежими летними снимками со старшими детьми. На одном из фото модель с русскими корнями запечатлела первенца — 18-летнего Лукаса в компании сестренки Невы и братика Виктора. Стоит отметить, что дети знаменитости прекрасно ладят между собой. Наследник манекенщицы, как и его звездная мама, увлекается модой. Юноша уже дебютировал на подиуме. 14-летняя Нева вместе с Водяновой принимает участие в рекламных фотосессиях, представляя брендовую одежду. Только Виктор не проявляет интереса к коммерческим съемкам.

Поклонники восхитились красотой и статностью Лукаса, подметив, что в нем чувствуется порода. Многие заметили, что юноша стал выглядеть очень мужественно. Его плечи стали шире, а торс приобрел необходимый мышечный каркас и рельеф. Свою звездную маму он давно уже перерос. Рядом со взрослым сыном Наталья выглядит очень молодо, словно его ровесница.