«Этот красавец разобьет много девичьих сердец»: 18-летний сын Водяновой похвастался мускулистым торсом

В Stories микроблога 38-летняя Наталья Водянова поделилась свежими летними снимками со старшими детьми. На одном из фото модель с русскими корнями запечатлела первенца — 18-летнего Лукаса в компании сестренки Невы и братика Виктора. Стоит отметить, что дети знаменитости прекрасно ладят между собой. Наследник манекенщицы, как и его звездная мама, увлекается модой. Юноша уже дебютировал на подиуме. 14-летняя Нева вместе с Водяновой принимает участие в рекламных фотосессиях, представляя брендовую одежду. Только Виктор не проявляет интереса к коммерческим съемкам.
Поклонники восхитились красотой и статностью Лукаса, подметив, что в нем чувствуется порода. Многие заметили, что юноша стал выглядеть очень мужественно. Его плечи стали шире, а торс приобрел необходимый мышечный каркас и рельеф. Свою звездную маму он давно уже перерос. Рядом со взрослым сыном Наталья выглядит очень молодо, словно его ровесница.
«Этот красавец разобьет много девичьих сердец», «В такого с легкостью можно влюбиться», «Очаровательный блондин, и ростом под два метра», «Небось девочки ходят за ним по пятам», «Ух! Натали, и где же вы прятали такого красавца», «Нет слов! Аполлон», «Да, он прекрасен!! О юность, как ты хороша», «Незамутненный взгляд, волшебный мальчишка», «Уже совсем взрослый! И какой красавец», «Фигуристый! Все девчонки в слезах», «Ангельская внешность, совсем не звездный мальчик», «Ну какой же красавчик! Наталья, все дамы будут у его ног», «Какие плечи, очень статный! Сразу видна порода», — отметили поклонники модели.