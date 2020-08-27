У мамы на руках: Нур Феттахоглу поделилась свежим кадром с четырехлетней Элисой Гюзин

В одном из интервью актриса из турецкого сериала «Великолепный век» рассказала о своем отношении к такому понятию, как красота.

На личной страничке в Instagram Нур Феттахоглу поделилась свежим летним снимком, на котором она предстала с дочерью Элисой Гюзин. Малышка удобно устроилась на руках у звездной мамы, отправившись на прогулку по садовому участку их загородного особняка.

Несмотря на появление первенца, актриса из турецкого сериала «Великолепный век» продолжила сниматься в кино. Ко всему прочему, знаменитость принимает участие и в различных рекламных компаниях, в качестве амбассадора или модели. По словам Нур, она не представляет себя без актерства, любимой профессии, съемок и новых интересных проектов.

Вместе с мужем бизнесменом Левентом Везироглу и четырехлетней дочкой актриса поселилась в частном доме, вдали от шума большого города. Так, у Феттахоглу появилась возможность спокойно гулять с наследницей, не опасаясь повышенного внимания репортеров. В одном из интервью Нур призналась, что для нее важна ни столько внешняя красота, сколько внутренняя — когда человек чист душой, сердцем, телом и у него светлая энергетика.

По словам актрисы, она не считает себя красавицей в привычном смысле этого слова. Кроме того, партнерша Халита Эргенча уточнила, что она никогда не была помешана на своей внешности, салонах красоты. В своей второй половинке Нут также хотела видеть человека с добрым сердцем и при этом умного, который может поддержать любую беседу.

В свои 39 лет актриса из «Великолепного века» подметила, что она совершенно не боится старости. Так как каждый возраст имеет свои прелести. Себя Нур считает очень самокритичной, она то и дело находить какие-то недостатки в собственной внешности.