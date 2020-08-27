Перед принятием ванны: Настя Каменских блеснула фигурой в прозрачном халате с кружевом

Настя Каменских всегда обладала нестандартной фигурой. Девушка с игривыми кудряшками полюбилась публике. Долгие годы она выступала в дуэте с Потапом. И хоть они пели, что «не пара», год назад влюбленные перестали скрывать свой роман и сыграли свадьбу. Поклонники были очарованы певицей, так как она смогла похудеть. При этом свой шарм девушка не растеряла, так как ее формы по-прежнему не модельные, а в меру пышные.

После свадьбы Каменских стали подозревать в беременности. Однако девушка, по всей видимости, не торопится становится мамой. А у Потапа от первого брака есть сын Алексей. Но фанаты не упускают возможности, чтобы не обсуждать фигуру артистки, тем более, что она часто дает повод. Так накануне Настя показала фигуру в купальнике на шнуровке. Многим показалось, что она поправилась. А теперь девушка запечатлела себя в ванной комнате.

Каменских позировала без макияжа и с распущенными волосами. Она была облачена в прозрачный черный халат с кружевом, который позволил ей блеснуть массивными бедрами. Перед принятием ванны певица натирала ноги скрабом. При этом она встала в пикантную позу.

Поклонники были сражены естественной красотой девушки. Многие одарили ее комплиментами. «Сексуальная женщина», «Самое главное, чтобы Потап одобрял», «А чего в ванну Потапа не посадила? Мы за любой ваш совместный контент», «Какая фигура — огнище», «Остается завидовать», «Эти бедра всех сведут с ума», — прокомментировали пост подписчики.