«Я счастлива!»: Юлия Михалкова в серебристом пиджаке и бриджах провела презентацию своей книги

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» призналась, что очень сильно волновалась.

Минувшей весной экс-участница шоу «Уральские пельмени», телеведущая Юлия Михалкова написала книгу. Автобиографическое произведение с названием «Не говори мужчинам нет!» уже появилось на прилавках книжных магазинов, и теперь, после снятия ограничений из-за коронавируса, состоялась долгожданная презентация издания.

«Я счастлива!» — призналась актриса. И добавила: «Даже представить не можете, как волновалась!».

Юлия Михалкова для знаменательного события выбрала стильный деловой костюм необычного кроя. Удлиненный пиджак на спине украшает вырез, а комплектуется он с бриджами чуть выше колена.

После презентации она запечатлелась на память с каждым читателем, а также провела автограф-сессию.

Напомним, шоу «Уральские пельмени» Михалкова оставила больше года назад. В настоящее время актриса ведет на СТС «Детский КВН», а также снимается в юмористическом проекте «Сториз».