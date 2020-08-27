«Выглядит секси! Развод только на пользу»: фанаты предрекают Муцениеце новый яркий роман

В одном из своих интервью Агата Муцениеце вспомнила, как ее соведущий по вокальному проекту «Голос. Дети» на Первом канале отреагировал на известие о ее расставании с Павлом Прилучном. Тогда Дмитрий Нагиев поделился с актрисой из фильма «Тобол» философской мыслью, заверив, что развод продлевает жизнь. Сама Агата говорила о том, что муж ревновал ее ко всем, практически к каждому столбу. Однако благодаря своему чувству юмора, Муцениеце удавалось сглаживать эти острые углы. В браке с Прилучным актриса дважды стала мамой: пара воспитывает семилетнего сына Тимофея и дочку Мию.

Сообщив о разводе с Павлом, Муцениеце дала понять, что все также неравнодушна к теперь уже экс-возлюбленному. При этом такие сильные чувства не помешали Агате съехать от мужа. Знаменитость то и дело дразнит поклонников свежими снимками в бикини. А Фанаты, в свою очередь, предрекают бывшей жене Прилучного новый яркий роман.

Поклонники уверены, что Агата не долго задержится на ярмарке невест. Многие подметили, что после расставания с Павлом Муцениеце стала выглядеть еще краше — она хорошеет день ото дня.