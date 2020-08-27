«Матушка природа наградила щедро»: Дубцова в мокром бикини засветила бюст в бассейне

В одном из своих интервью Ирина Дубцова призналась, что она испытывала чувство вины перед маленьким сыном, когда отправлялась в гастрольные туры или отлучалась из дома по важным делам, связанным с записью новых синглов, съемками, интервью и концертами. Знаменитость остро переживала из-за того, что не могла уделять максимум своего внимания единственному наследнику.
Но и отказываться от интересных творческих предложений певица не могла. Будучи кормильцем своей семьи, артистка всегда много работала. По словам Ирины, она задаривала сына дорогими презентами, стараясь хоть как-то возместить свое отсутствие. Певица дала понять, что Артем вырос совершенно не избалованным. Мальчик понимает, как много его звездной маме приходилось трудиться и работать, чтобы обеспечить ему безбедное существование.
На отдыхе в Турции 38-летняя Ирина Дубцова продемонстрировала роскошную фигуру без изъяна, засветив пышную грудь в мокром купальнике. Певица предстала в бассейне, восхитив поклонников стройной талией и соблазнительными изгибами звездного тела.
«Матушка природа наградила щедро», «Поманила и соблазнила», «Все всколыхнулось! Это стишком горячо!», «Неземная красота! Ируся, как же восхитительно вы выглядите», «С эффектном легкой эротики», «Весь пляж там соблазнили, бедные турки! Столько красоты они еще не видели», «Богиня! Чудо, как хороша», «Ира очень постройнела, а ведь была такой пышечкой», «Любим вас!! Вот вроде и не худышка, а выглядит очень и очень эффектно», «Да зачем эти тощие девицы?! Кому они нужны, с такими формами им не соперничать», «Нормальный мужик хочет видеть рядом такую женщину, есть за что ухватиться и чем полюбоваться», «Худышки, простите! Такие прелести вам и не снились», «Обомлеть можно! Вот это бюст», — отметили поклонники певицы.