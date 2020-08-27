«Образ девушки из прошлого века»: Брухунова позировала в платье в цветочек и соломенной шляпке

Девушка находится на отдыхе в Сочи с мужем Евгением Петросяном.

74-летний артист Евгений Петросян и его пятая жена, 31-летняя Татьяна Брухунова, отправились на море. Супруги решили провести отпуск на отечественном курорте и выбрали Сочи. Первый вечер по прилете на черноморское побережье звездная пара провела в роскошном ресторане.

На следующий день муж с женой отправились на прогулку. Для первого дня на море Брухунова выбрала элегантное платье с цветочным принтом. Дополнили образ аксессуары — головной убор соломенная шляпка и зеленая сумочка-бантик.

«Образ девушки из прошлого века. Дореволюционной, нежной, наверное студентка на высших женских курсах», «Все в вас гармонично! Вы очень милая!», «Какая нежность! Спасибо за красоту», «Супер», «Пример женственности», «Какой красивый образ» — не смогли пройти мимо элегантного наряда подписчики.

К слову, Брухунова обожает наряжаться. Каждый ее аутфит продуман, кажется, до мелочей. Причем, образы девушка подбирает сама, без каких-либо помощников и стилистов.