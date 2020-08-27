«Ух, пошла жаришка!»: 38-летняя Брежнева в крошечном бикини пустилась в пляс на пляже

38-летняя Вера Брежнева не перестает эпатировать публику. Еще зимой все СМИ всколыхнули слухи о том, что поп-дива якобы живет в гостевом браке с музыкальным продюсером Константином Меладзе и видятся супруги крайне редко. Только когда у них совпадают графики. На это певица ответила однозначно, дав понять, что подобные домыслы не имеют под собой никакой реальной почвы.
«Что за гости у вас в голове?!» — вопрошала Вера.
Брежнева не скрывает, что обрела настоящее женское счастье рядом с Меладзе, который опекает ее от всех треволнений и переживаний. Для певицы муж стал не только второй половинкой, но и другом, наставником — а это для украинской исполнительницы немаловажно. Кроме того, музыкальный продюсер принял детей поп-дивы — 19-летнюю Софию и десятилетнюю Сару.
На одном из летних видео Вера Брежнева в мини-бикини исполнила зажигательные танцы на пляже. Певица оголила стройный животик, роскошные ножки без грамма целлюлита и растяжек, блеснув соблазнительной ложбинкой в пышном декольте.
«Ух, пошла жаришка!», «Какие поджарые ножки, где возрастной жирок?!», «Аа!! Восторг», «Невероятно соблазнительно», «Такая красавица, просто чаровница», «Веселая, загляденье», «Фигурка любого приведет в состояние полной готовности», «Держите меня трое, нет четверо», «Мм, это лучшее видео для утренних чатиков», «Мужчины пускают слюни, а Костя вас не ревнует?!», «Я бы на месте мужа запер бы вас дома», «Бедный Костик! Это очень сексуально», — отметили поклонники певицы.