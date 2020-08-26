«Такая мамасита»: Настя Каменских в купальнике на шнуровке сверкнула бедрами

Настя Каменских этим летом успела отдохнуть в Турции со своим возлюбленным Потапом. Певица уже год состоит в браке с коллегой, хотя раньше они пели, что «не пара». Дуэт распался, но Потам поддерживает девушку в качестве муже и продюсера. Поклонники раньше были уверены, что артистка перестанет публиковать пикантные фото в полуобнаженном виде, когда выйдет замуж. Однако ее страница в Instagram по-прежнему пестрит подобными кадрами.

Накануне Настя демонстрировала, как занимается утренней пробежкой в велосипедках. После свадьбы она активно следит за своей фигурой. Но поклонники не раз подозревали ее в беременности. А теперь певица поделилась видео, сделанным на море. Она нырнула в воду в купальнике нежно-салатового цвета со шнуровкой в области декольте. Девушка предстала без макияжа. Благодаря эффекту обратной съемки, она будто вышла из воды сухая.

Купальнике подчеркнул фигуру Каменских, а также позволил сверкнуть пышными бедрами. Некоторые фанаты даже решили, что она поправилась. «По-моему, Настя беременна», «Видно что фигура склонная к полноте», «Настя, хватит трескать», «Такая мамасита», «Поправилась», «Формы на зависть», — стали комментировать пост подписчики.

Отметим, что Настя поделилась фото в купальнике вслед за Анной Седоковой, которая два месяца провела в Майами. Певица успела загореть, поэтому похвасталась бронзовым оттенком кожи на новом снимке. При этом Анна позировала в черном бикини, обнажив пышные формы.