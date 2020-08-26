«Прелесть»: 42-летняя Ирина Пегова «омолодилась» с помощью челки

Актриса поделилась снимком со съемок новой картины в Тульской области. Некоторые фанаты поразились тому, как она преобразилась.

Ирина Пегова знаменита своей неиссякаемой энергией. Актриса училась у самого Олега Табакова. Теперь в ее копилке уже десятки ролей. В 42 года девушка состоит в разводе. Она воспитывает дочку Татьяну и признается, что не чувствует себя одинокой. Ко всему прочему, артистка обладает нестандартной фигурой, но это не мешает ей элегантно и женственно одеваться. А в 2015 году она стала победительницей шоу «Танцы со звездами».

После карантина, который Пегова провела в родной деревне под городом Выксой Нижегородской области, она набралась сил и теперь активно участвует в ряде проектов. Недавно актриса делилась кадрами с Сергеем Буруновым. Теперь она опубликовала фото, на котором позирует в компании молодых ребят. Девушка предстала в джинсовом платье и с челкой. Ирина улыбалась, позируя на камеру. Она продемонстрировала хорошее настроение.

Кадр, сделанный в Тверской области, восхитил поклонников. Многие отметили, что Пегова помолодела. Ко всему прочему, в последние недели она активно тренируется на льду, так как готовится к участию в шоу «Ледниковый период». Не исключено, что физические нагрузки уже отразились на фигуре знаменитости. Фанаты осыпали Ирину комплиментами.

«Эх, мне бы такую пионервожатую, я бы, может, и не повзрослел бы никогда», «А челочка, ну такая озорная! Прелесть», «Вы как 11-классница», «Ирусик! Вы смотритесь с ребятами, как ровесница!», «Ирочка, какая вы молодая, задорная, просто прелесть», — прокомментировали пост подписчики.